- Bunuri ale lui Diego Maradona vor fi scoase la licitație. Cel considerat de mulți drept cel mai bun fotbalist din istorie a murit in noiembrie, anul trecut, la varsta de 60 de ani. Adulat și controversat El Pibe D’oro a lasat in urma sa, se pare, multe datorii. Asta in ciuda faptului ca a caștigat […]…

- Casa de licitatii Bonhams din Londra va scoate miercuri la vanzare o scrisoare personala, un curatitor de mere, un bicorn si o sabie a lui Napoleon Bonaparte, printre alte obiecte care i-au apartinut generalului francez, relateaza EFE. Licitatia va avea loc cu ocazia comemorarii a 200 de ani…

- Fostul avocat al legendei fotbalului argentinian Diego Armando Maradona a afirmat, luni, in cadrul marturiei in ancheta legata de cauzele mortii sale, ca tratamentul medical acordat clientului sau "a fost foarte rau, iar din aceasta cauza el a decedat", informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Greselile…

- Pandemia reprezinta ocazia perfecta pentru atacatorii cibernetici sa atace și sa se imbogațeasca. Aceștia incearca acum sa profite de cei care cauta certificate false de vaccinare. Ei cer victimelor cel puțin 100 de euro, dar și toate datele personale ale acestora care pot fi folosite și pentru alte…

- Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului RA Zarnesti organizeaza licitatie publica deschisa privind vanzare autoutilitara Toyota Land Cruiser. Bunul ce face obiectul licitatiei se regasesc la sediul institutiei: str. Postavarului nr. 5, Oras Zarnesti, Judet Brasov, fiind disponibil…

- La trei ani de la autodistrugerea in direct, opera „Girl with Balloon” a artistului stradal Banksy este scoasa la vanzare de Sotheby’s Londra, intr-o sesiune care va avea loc pe 14 octombrie. Pretul a fost multiplicat de patru ori. ”Girl with Balloon”, celebra lucrare a lui Banksy care s-a autodistrus…