Averea a miliardarului Warren Buffett a atins miercuri 100 de miliarde de dolari, acţiunile Berkshire urcând la un nivel record Averea neta a lui Buffett, calculata de revista Forbes, provine in cea mai mare parte din detinerea a aproape o sesime din grupul Berkshire, care valoreaza aproximativ 600 de miliarde de dolari. Pretul actiunilor Berkshire a crescut in luna martie, titlurile de clasa A depasind miercuri 400.000 de dolari. Aceasta crestere a avut loc dupa ce compania din Omaha, Nebraska, a anuntat in februarie ca rezultatele din trimestrul patru s-au imbunatatit in pofida pandemiei de coronavirus, in timp ce cresterea actiunilor Apple si a altor titluri a alimentat o profit total de 35,8 miliarde de dolari. Averea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

