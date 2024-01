Stiri pe aceeasi tema

- Will Fransen, 61 de ani, a cazut peste bord și a plutit timp de 24 de ore in Pacificul de Sud fara vesta de salvare. A fost salvat in mod miraculos de trei pescari, dupa ce a folosit ceasul de pe mana pentru a le atrage atenția, relateaza New Zealand Herald.Pe 2 ianuarie, Will Fransen din Cambridge,…

- Un barbat de 47 de ani a murit, vineri, 22 decembrie, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in judetul Suceava. O alta victima a refuzat transportul la spital. ISU Suceava a intervenit, vineri seara, pe 22 decembrie, la un autoturism rasturnat in afara partii carosabile, pe raza comunei Carlibaba.…

- Salvamont Prahova a intervenit, duminica, in urma sesizarii unui accident in Muntii Bucegi. Un barbat a cazut, suferind leziuni grave. Un medic si un salvator montan au fost coborati cu troliul la victima, dar nu a putut fi salvata, relateaza News.ro.Salvamont Busteni a precizat ca victima este un…

- Un barbat de 60 de ani a fost salvat, dupa ce a cazut intr-o fantana fara apa de 10 metri. Totul s-a intamplat in dupa amiaza zilei de 31 octombrie in satul Catranic, raionul Falești.

- Un barbat de 60 de ani a fost salvat, dupa ce a cazut in groapa unui ascensor al unei cladiri aflate in construcție. Totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 13:10 pe strada Vasile Lupu din capitala.

- Un barbat a fost transportat constient la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, dupa ce a cazut de la o inaltime de patru metri, in timpul unor lucrari la o fabrica din Zona Vest a municipiului Sibiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Raluca Marcu. …

- Un barbat de 43 de ani a fost ranit, miercuri seara, dupa ce a ajuns cu masina intr-un parau de pe marginea drumului, in comuna Rafov, judetul Prahova. Autoturismul a cazut de la circa trei metri pana in apa, care a intrat in masina, ingreunand interventia pompierilor de la descarcerare, potrivit news.ro.Accidentul…

- Sambata, 7 octombrie, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca, o persoana ar fi cazut de pe remorca unui tractor. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, s-a stabilit faptul ca, un barbat de 55 de ani a decedat,…