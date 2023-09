Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea și Karolina Muchova sunt rivale in sferturile de finala la US Open 2023 și vor intra pe teren miercuri, la 2 dimineața, ora Romaniei, acesta fiind primul meci din sesiunea de seara. Sorana s-a calificat pentru prima data in cariera sa in sferturile de finala de la US Open, insa urmatorul…

- Ion Ion Țiriac, iubitul Soranei Cirstea, a scris un mesaj pe Instagram, dupa victoria impotriva Belindei Bencic și calificarea in sferturile de finala de la US Open 2023.„28 de ani de antrenamente, peste 25 de accidentari serioase. N-a avut Craciun, zile de naștere sau Revelion. A calatorit peste…

- Sorana Cirstea (30 WTA) a invins-o duminica seara, in doua seturi, pe Belinda Bencic (13 WTA), in optimile US Open, și s-a calificat in sferturile de finala ale competiției.Sorana Cirstea s-a impus in fața elvețiencei in varsta de 26 de ani cu scorul de 2-0 la seturi (6-3, 6-3), dupa un meci care a…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari, doua o victorie in trei seturi, 6-1, 4-6, 6-4, obtinuta joi in fata cehoaicei Karolina Muchova.Poloneza este…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, 22 de ani, numarul 1 mondial, a castigat turneul de la Roland Garros pentru a treia oara, sambata, 10 iunie, dupa ce a invins-o in finala pe jucatoarea ceha Karolina Muchova (43 WTA), 6-2, 5-7, 6-4, relateaza Agerpres.Swiatek a dominat primul set, castigand…