Stiri pe aceeasi tema

- “Lucrarile de termoficare cu bani europeni avanseaza. Am inlocuit 3 km de conducta pe strazile din zona Campia Libertații – Baba Novac, iar pe șantierul din Apusului s-au schimbat 750 de metri de conducta, pentru care urmeaza sa se efectueze și probele de presiune. Totodata, la obiectivul din Mihai…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta vineri ca lucrarile de termoficare cu bani europeni avanseaza si ca s-au inlocuit 3 km de conducta pe strazile din zona Campia Libertatii – Baba Novac, iar pe santierul din Apusului s-au schimbat 750 de metri de conducta. Primarul precizeaza ca in total, au deschise…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, i-a asigurat, duminica, pe bucuresteni ca iarna aceasta va fi mai bine decat in anii precedenti in ceea ce priveste asigurarea agentului termic pentru ca vor fi finalizati 50 de km de conducta din reteaua de termoficare, iar centrala Titan va echilibra sistemul…

- In curand vine iarna, iar romanii incep deja sa iși faca griji pentru creșterea gigacaloriei. Deși in ultima perioada prețurile au crescut simțitor, se pare ca in privința caldurii din apartamente nu ar trebui sa ne facem prea multe griji. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a facut un anunț surprinzator.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi la Prima News ca momentul in care caldura si apa calda nu o sa mai fie o preocupare pentru bucuresteni o sa fie in doi trei ani de acum, dar momentul in care nu o sa mai fie avarii este mai indepartat. Primarul Capitalei a delcarat ca ”iarna trecuta nu…

- Primarul Capitalei a delcarat ca ”iarna trecuta nu au existat oameni care sa stea fara caldura mai mult de doua sau trei zile”.”Au existat avarii dar nu acele avarii mari, sistematice, uriase pe care sa nu poti sa le rezolvi”, a spus primarul, el aratand ca acesta este ”rezultatul unei politici dezastruoase…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, la Prima News, ca momentul in care caldura si apa calda nu vor mai fi o preocupare pentru bucuresteni o sa fie in doi, trei ani de acum, dar momentul in care nu o sa mai fie avarii este mai indepartat. De asemenea, edilul a mai adaugat ca „in iarna aceasta…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta luni ca 1000 de metri de conducta magistrala au fost deja inlocuiti la santierul din Campia Libertatii si alti 300 de metri de conducta la santierul din str. Apusului. Primarul mai spune ca alte sase santiere vor fi deschise in perioada urmatoare, iar pana la…