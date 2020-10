Stiri pe aceeasi tema

- Gata, se strange lațul in jurul inspectorului general al Jandarmeriei. Iluziile acestuia ca oamenii legii nu vor indrazni sa urce pana la nivelul sau spulberandu-se de taria procurorului de caz din cadrul DNA Militar de a continua pana la capat ancheta declanșata de dezvaluirile ”NAȚIONAL” cu privire…

- Dosarul penal pe numele cetațeanului Republicii Moldova și fostului membru al Consiliului de Administrație al Inter RAO Carina Țurcan, acuzata de spionaj, a ajuns in Instanța de judecata orașeneasca Moscova și va fi programat pentru audieri in timpul apropiat. Procesul de judecata in cazul Țurcan va…

- Gata, s-a terminat cu șmecheria la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane! Acolo unde deja primii subordonați nu doar ca au dat declarații devastatoare in fața procurorilor de la Secția Militara a Direcției Naționale Anticorupție, dar au și pus la dispoziția procurorilor, chiar zilele…

- Coreea de Nord ''probabil'' ca face progrese în dezvoltarea armelor nucleare, potrivit unui raport clasificat al Natiunilor Unite, ale carui detalii au fost confirmate si citate marti de DPA si Reuters, preluate de Agerpres.Coreea de Nord "a dezvoltat probabil dispozitive…

- Iata ca deși procurorii anticorupție, procurorii militari și Direcția Generala de Audit Intern din cadrul MAI lucreaza cu celeritate la dosarele care il privesc pe inspectorul general al Jandarmeriei Romane, colonelul Bogdan Enescu tocmai ce este bagat pana peste gat in ultimul sau Consiliu Militar!…

- Iata ca deși șeful Jandarmeriei incearca sa stopeze intr-un mod la limita șantajului scurgerile de informații catre ”Național”, deja dezvaluirea privind suspiciunea pontarii cu de la sine putere a sute de ore suplimenatre lunar in plina stare de urgența se dovedește a fi ”inceputul sfarșitului” pentru…

- E ancheta DNA la Jandarmeria Romana. DNA face verificari dupa ce seful institutiei, Bogdan Enescu, și-ar fi pontat sute de ore suplimetare, in perioada aprilie- iunie. Culmea este ca șeful Jandarmeriei și-ar fi pontat cele 340 de ore chiar și cand se afla in carantina dupa ce intrase in contact cu…

- Anchetatorii il suspecteaza pe Bogdan Enescu ca si-ar fi pontat ore suplimentare de munca in perioada starii de urgenta. Surse din Ministerul de Interne au declarat pentru G4media ca procurorii DNA fac deja verificari in acest caz.Direcția Generala de Audit Intern aMinisterului Afacerilor Interne a…