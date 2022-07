Avem în județ 203 locuri de muncă vacante CARAȘ-SEVERIN. Cele mai multe locuri de munca se gasesc la Reșița, in domeniul confecțiilor fiind nevoie de 50 de asamblori de articole din textile și de 50 de muncitori necalificați. Insa se mai cauta și ingineri, regizori, contabili. La Caransebeș, din cele 46 de locuri disponibile, 20 sunt in domeniul automotive, fiind cautați 20 de confecționeri cablaje. Dupa o perioada in care numarul locurilor de munca nu depașea nici 100, iata ca mijlocul verii vine cu vești bune. Așa ca cine este interesat sa munceasca are de unde alege! REȘIȚA AJUTOR BUCATAR 1 CONFECȚIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 189 oferte in Vrancea. Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator confecționer industrial (110), muncitor necalificat…

- Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de munca vacante, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare sunt disponibile 263 locuri de munca. Dintre acestea:- 26 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare ( inginer…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munci Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 353 de posturi vacante, din care 52 pentru absolvenți de studii superioare. Pentru persoanele calificate in…

- Mai multi cetateni ucraineni care au participat, vineri, la Bursa generala a locurilor de munca desfasurata la Botosani, au fost selectati de angajatori in vederea participarii la probe de lucru, a declarat directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), Anca Apavaloaie. Potrivit…

- Mai multi cetateni ucraineni care au participat, vineri, la Bursa generala a locurilor de munca desfasurata la Botosani, au fost selectati de angajatori in vederea participarii la probe de lucru, a declarat directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), Anca Apavaloaie, potrivit…

- Un numar de 258 de persoane au fost selectate in vederea angajarii in urma Bursei generale a locurilor de munca ce a fost organizata, vineri, in Vaslui, Barlad si Husi, iar 15 vasluieni s-au angajat pe loc, au informat reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui.…

- Un numar de 258 de persoane au fost selectate in vederea angajarii in urma Bursei generale a locurilor de munca ce a fost organizata, vineri, in Vaslui, Barlad si Husi, iar 15 vasluieni s-au angajat pe loc, au informat reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui,…

- REȘIȚA – Atat era numarul total de posturi vacante adunat pana joi, ziua dinaintea Bursei Generale, eveniment programat sa aiba loc astazi, de la ora 9.00, in sala Campus Cafe a universitații reșițene! Pana ieri, cei de la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca din Caraș-Severin au adunat…