Avem dovada! PSD se află în spatele protestelor anti-restricții din țară (Video) Printre orașele in care s-au organizat proteste impotriva restricțiilor impuse de autoritați se numara și Giurgiu, acolo unde cateva sute de oameni au ieșit in strada, instigați de un ales local PSD. Mihaița Grigore, consilier județean de etnie roma, ales pe listele PSD, este cel care a organizat acțiunile de protest la Giurgiu, mobilizandu-și adepții (majoritatea, adolescenți și tineri) prin apeluri pe rețelele sociale. Instigand la anarhie și nerespectarea legislației, negand vehement toate deciziile autoritaților, Grigore s-a transformat in portavocea nemulțumiților din Giurgiu. Cel puțin,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Bulgaria vor sa accelereze vaccinarea anti-COVID, in conditiile in care tara are ritmul cel mai slab de imunizare din Uniunea Europeana. Oricine cetațean bulgar care dorește sa fie imunizat va putea sa o faca – este intentia autoritatilor, dupa ce au constatat o mare reticenta la vaccinare…

- Pentru deputata PSD de Giurgiu, Elena Dinu, protejata baronului Niculae Badalau, nu exista restricții în aceasta perioada de COVID 19 și, ca atare, aseara, a organizat o petrecere de pomina la un local de fițe din județul Giurgiu, scrie Puterea.ro VEZI…

- Potrivit Centrului Levada, nivelul de incredere in seful statului rus scade constant de peste doi ani, dupa ce in noiembrie 2017 era de 59-. In august-octombrie 2020, nivelul de incredere in Putin se mentinuse constant la 33-34-, iar valoarea minima a fost inregistrata de sociologi in iulie, cand doar…

- Claudia Patrașcanu, fosta soție a lui Gabi Badalau, fiul baronului PSD cu același nume din Giurgiu, a facut aseara la Realitatea.Plus o serie de dezvaluri incredibile despre ceea ce se intamplat in perioada cand erau casatoriți. „Tot timpul, chiar și parinții lui au avut o problema pentru ca el nu…

- Sindicalistii afiliati Federatiei PUBLISIND vor organiza, miercuri, 13 ianuarie, un miting in fata Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si alte actiuni similare in fata prefecturilor din Bacau, Timis si Cluj, potrivit unui comunicat remis vineri de organizatia sindicala. Federatia PUBLISIND…

- Comitetul Confederal al CNS Cartel ALFA, intrunit luni, 11 ianuarie 2021, in urma analizei situației actuale, a programului de guvernare, a masurilor luate sau anunțate de actualul guvern, care dezavantajeaza profund și preponderent categoriile de lucratori reprezentate de confederație, și, mai larg,…

- Miercuri va ajunge in Romania prima tranșa a vaccinului anti-Covid dezvoltat de Moderna. Luni a ajuns in țara a patra tranșa de vaccin produs de Pfizer/BioNTech, vaccin cu care peste 100.000 de cadre medicale din țara s-au vaccinat pana acum. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare,…

- Un accident grav a avut loc miercuri dimineața pe varianta ocolitoare a Brașovului, in care au fost implicate cel puțin zece mașini. In urma impactului, trei persoane au fost ranite. ”Pe VO1(varianta ocolitoare a municipiului Brasov), din cauza unor tamponari in care au fost implicate mai multe autoturisme,…