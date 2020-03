Avem cei mai ieftini carburanti din UE - Cu cat s-au ieftinit benzina si motorina si cat costa un plin

Romania are cei mai ieftini carburanti din intreaga UE, dupa ce petrolul s-a ieftinit in contextul scaderii cererii din cauza crizei provocate de COVID-19 si de razboiul preturilor care are loc pe piata titeiului.



Potrivit statisticii Oil Bulletin publicata de Comisia Europeana pe 16 martie, in tara noastra, un litru de benzina costa, in medie, sub un euro (mai exact, 0,981 euro), iar un litru de motorina - 1,015 euro.



Imediat dupa noi se afla Ungaria (1,017 euro/litrul de benzina, respectiv 1,044 euro/litrul de motorina), Bulgaria (1,059 euro/litrul de benzina, respectiv 1,058…