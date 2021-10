Stiri pe aceeasi tema

- ALBA: 209 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore. Județul a trecut de pragul de 3 la mie. Incidența actualizata in localitați Au fost confirmate 209 de cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) sambata, 2 octombrie. Cu o…

- In judetul Timis exista 16 focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Focare active sunt la: Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Timis – 6 cazuri confirmate – Focar in supraveghere; Penitenciar Timișoara – 14 cazuri confirmate…

- ALBA: 161 de cazuri COVID și 3 decese, confirmate in județ. Incidența și numarul de cazuri active in fiecare localitate Au fost confirmate 161 de cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) miercuri, 29 septembrie. Cu o zi…

- In judetul Timis exista 11 focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Focare active sunt la: Centrul de carantinare de la Liceul «Dimitrie Leonida» Timișoara – 12 cazuri confirmate – Focar in supraveghere; Serviciul Public Comunitar…

- ALBA: 105 cazuri COVID și un deces, confirmate in ultimele 24 de ore. O localitate cu incidența peste 7. Situația din județ Au fost confirmate 105 de cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) vineri, 24 septembrie. De la…

- In judetul Timis exista șase focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Fața de ziua de ieri, a aparut un focar nou de covid la Utvin. Focare active sunt la: Centrul de carantinare de la Liceul «Dimitrie Leonida» Timișoara – 12 cazuri…

- In judetul Timis exista cinci focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Fața de ziua de ieri, au aparut doua focare noi de covid. Focare active sunt la: CENTRUL DE CARANTINARE de la Liceul «Dimitrie Leonida» TIMIȘOARA – 12 cazuri confirmate…

- A fost confirmat un caz nou COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), joi, 12 august. Cazul este in Aiud. In județul Alba, de la inceputul pandemiei, au fost confirmate 21.428 cazuri, 20.670 persoane vindecate, 713 decese. Miercuri,…