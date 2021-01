Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 275 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.961 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 188, Lugoj – 4, Buziaș – 1, Ciacova – 2, Deta – 1, Faget – 1, Gataia […] Articolul…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, 345 de persoane și au intrat in izolare 112 persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este de 222. Localitațile in care au aparut noi cazuri sunt urmatoarele: Timișoara –110, Lugoj -12, Buziaș -1, Ciacova-1,…

- Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 5,98; Lugoj – 3,96; Ciacova – 3,68; Deta - 4,07; Faget – 4,02; Gataia -3,00; Jimbolia- 5,30; Recaș - 3,39; Sannicolau Mare -3,98; Beba Veche – 3,88;.... The post Rata de infectare cu coronavirus in ultimele…

- Timișoara ramane la o rata de infectare cu coronavirus de peste 8, fiind astazi de 8,23. Alte localitați din Timiș cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 6,92; Buziaș – 3,73; Ciacova – 6,31; Faget – 3,24; Gataia -5,39 ; Jimbolia- 5,45; Recaș – 5,03; Sannicolau…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost raportate 271 de cazuri noi de infectare virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.629. Cazurile noi sunt din Timișoara – 123, Lugoj – 30, Buziaș – 1, Ciacova – 10, Deta – 3, Faget – 3, Gataia – 2, Jimbolia […] Articolul…

- Incidența cazurilor de COVID-19 este foarte crescuta in localitatea Gavojdia, situata la doar cațiva kilometri de Lugoj. Dupa cum au anunțat autoritațile, in aceasta dimineața, rata de infectare cu noul coronavirus in Gavojdia este de 12,28 cazuri la mia de locuitori, iar la Lugoj –…

- Crește vertiginos numarul cazurilor de COVID-19 in municipiul Lugoj. Dupa ce duminica au fost anunțate 51 de noi cazuri de COVID-19 in Lugoj, in aceasta dimineața rata de infectare in municipiu a ajuns la 5,42 cazuri/1.000 de locuitori. In aceasta dimineața, localitațile cu rata de…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 551 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.209 teste efectuate. Noile cazuri sunt din Timișoara – 264, Lugoj – 41, Buziaș – 3, Ciacova – 21, Deta – 3, Faget – 3, Gataia […]…