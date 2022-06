Avea doar 27 de ani: De ce a murit Miss Brazilia 2018 Miss Brazilia 2018 a decedat la 27 de ani din cauza sangerarii masive și a unui atac de cord, dupa o operație de rutina la amigdale. Potrivit Daily Mail , Gleycy Correia, a murit luni intr-o clinica privata. Gleycy Correia din sud-estul Braziliei s-a confruntat cu o hemoragie ambundenta survenita in urma unei operații de inlaturare a amigdalectomiei. Timp de doua luni dupa stopul cardiac, survenit tot atunci, ea ramas in coma. Preotul familiei, Lidiane Alves Oliviera, a menționat ca „A fost operata pentru a-și indeparta amigdalele și, dupa cinci zile, a avut o hemoragie”. „A mers la Unimed și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

