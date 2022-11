Aquatim a anunțat azi noi intreruperi in alimentarea cu apa din cauza unor avarii. Apa e intrerupta pentru remedierea avariilor, pana la ora 15, pe strazile Bulevardul Cetații (intre Calea Torontalului și strada Matei Basarab), Gheorghe Barițiu, Nicolae Leonard, Aleea Cristalului, Aleea Sanatatii, din Timișoara, respectiv in localitațile Murani, Sanmihaiu Roman, Giulvaz și Giroc. De […] Articolul Avariile au dus la oprirea apei pe cateva strazi din Timișoara și in patru localitați din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .