AVARIE URIAȘĂ în Capitală! Sute de mii de oameni fără apă caldă și căldură sau agent termic Doua avarii produse marți la rețeaua de termoficare din București au lasat sute de mii de oameni fara apa calda și caldura sau agentul termic ajunge, dar nu este in parametri. Directorul companiei Termoenergetica a declarat pentru HotNews.ro ca afectați sunt in principal bucureștenii din Sectoarele 2,3 și 5, iar miercuri problema se va rezolva și va fi reluata furnizarea agentului termic. ”In cursul zilei de ieri doua avarii majoare au avut loc. Una pe aria magistralei CET Sud și una la magistrala din aria CET-ului Grozavești. Avaria de la magistrala de la CET SUD afecteaza sectoarele 2 și 3,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

