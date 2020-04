Avarie RAJA la Faclia provocata de un incendiu de vegetatie Aseara, in imediata apropiere a caii ferate din zona localitatii Faclia, comuna Anghel Saligny, a izbucnit un incendiu de vegetatie care a condus la avarierea conductei principale ce asigura alimentarea cu apa a localitatii de la Uzina de apa Stefan cel Mare. Conducta se afla pozata la suprafata pentru a asigura presiunea apei consumatorilor din zona.Ca urmare a acestei situatii, se impune inlocuirea instalatiei de distributie a apei pe o portiune de aproximativ 20 de metri. Apreciem ca remedier ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

