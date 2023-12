”Ca urmare a unei avarii produse asupra sistemului de distributie a gazelor naturale de catre reprezentantii unei companii terte ce efectuau lucrari mecanizate la reteaua de apa amplasata pe strada Agatha Barsescu din Sectorul 3, al Municipiului Bucuresti, pentru a pune in siguranta consumatorii, Distrigaz Sud Retele a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale in zona respectiva in data de 7 decembrie 2023, incepand cu ora 10:30”, a transmis, joi, Distrigaz Sud Retele, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca de aceasta oprire sunt afectati un numar de 400 de clienti casnici…