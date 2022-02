Stiri pe aceeasi tema

- „La stația de metrou Gorjului, ieșirea spre Piata Gorjului a fost avizata o infiltratie la baza scarilor de acces. In urma verificarilor efectuate la fata locului s-a constatat ca avaria a fost produsa de o conducta a furnizorului cu apa calda din Bucuresti. Apa se scurge in rigolele din statie, insa…

- UPDATE: ”Accesul dinspre PiaTa Gorjului al statiei de metrou Gorjului se inchide temporar din cauza avariei furnizorului de apa calda din zona. Calatorii sunt rugati sa utilizeze celalalt acces”, a transmis Metrorex. Circulatia trenurilor nu este afectata si se desfasoara conform graficului normal…

- O avarie s-a produs, vineri, la o conducta de apa in zona Piata Gorjului din Capitala. Se scurge apa in rigolele din statia de metrou Gorjului, dar circulatia cu este afectata. Mai multe echipe intervin pentru remediere. ”La statia de metrou Gorjului, iesirea spre Piata Gorjului, a fost avizata…

- Metrorex a transmis duminica, intr-un comunicat, ca circulatia trenurilor de metrou se va desfasura in perioada urmatoare conform graficului existent, potrivit Agerpres . Precizarile companiei vin in contextul in care au aparut informații conform carora greva STB care a paralizat in ultimele patru zile…

- Circulatia trenurilor de metrou se va desfasura in perioada urmatoare conform graficului existent, potrivit unui comunicat remis duminica de Metrorex. "Ca urmare a informatiilor aparute in presa conform carora exista suspiciunea ca circulatia la metrou sa fie perturbata in perioada urmatoare,…

- Un calator a incercat sa se sinucida, joi dimineata, in statia de metrou Izvor, aruncandu-se pe sine in fața trenului care se apropia, potrivit unui comunicat al Metrorex, citat de Agerpres . Reacția rapida a mecanicului de tren, care a oprit garnitura, a prevenit insa o tragedie. In urma incidentului,…

- Metrorex a anunțat ca joi, la ora 7:52, la stația de metrou Izvor, a avut loc o tentativa de suicid care a fost evitata de mecanicul de tren. Calatorul a fost scos in siguranța din calea de rulare. Circulația trenurilor de metrou a suferit mici intarzieri.Circulația a fost reluata la ora 08:06, precizeaza…

- Un incident a avut loc in sectorul 5 al Capitalei. Bucați de moloz dintr-un zid cazut au ajuns pe suprafața de rulare a tramvaielor, blocand in prima faza cu totul circulația acestui mijloc de transport in comun in zona respectiva. Totul s-a intamplat in dimineața zilei de miercuri, 5 ianuarie, pe Șoseaua…