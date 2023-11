Avantajul competitiv în investiții: Diversificarea portofoliului Teoria dovedita prin decenii de practica bursiera arata ca, in condiții de risc similar, se pot obține randamente superioare atunci cand mizam pe o buna diversificare a portofoliului. Astfel, concentrarile masive sau, și mai rau, situația de a avea un singur instrument sau o singura acțiune sunt de evitat. Privind in urma, poate fi simplu sa spunem ”trebuia doar sa cumpar Amazon sau Google sau Tesla, la listare, și sa mențin poziția”. Doar ca in realitate e greu de anticipat un traseu care devine evident doar in oglinda retrovizoare. In plus, e foarte probabil ca in numeroasele episoade de… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

