Avantajele unei centrale Viessmann Cand rețelele de termoficare ale orașelor nu funcționeaza la capacitatea lor maxima, ideea achiziționarii unei centrale termice cu condensare sau poate chiar cu boiler incorporat devine din ce in ce mai mult o necesitate. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gestul de a oferi o floare este unul care arata ca iți pasa de persoana de langa tine. Florile sunt o modalitate de exprimare și reușesc intotdeauna sa aduca un zambet pe buze.Exista sute sau chiar mii de tipuri de flori pe care le poți oferi, insa cea mai populara este trandafirul. Cu o puternica…

- Bancile centrale au cumparat 1.136 de tone de aur in 2022, in valoare de circa 70 de miliarde de dolari, cea mai mare cantitate din ultimii 56 de ani, a anunțat Consiliul Mondial al Aurului (WGC), citat de Reuters.

- In magazine, vei gasi din ce in ce mai multe produse. Avantajele acestui lucru includ o selecție larga și o gama variata de prețuri. Din pacate, cantitatea rareori merge mana in mana cu calitatea, iar reducerea constanta a costurilor de producție il face pe consumator sa sufere, pentru ca primește produse…

- Pretul aurului a atins in timpul tranzactiilor de marti, 3 ianuarie 2023, un nivel maxim al ultimelor sase luni, de aproape 1.850 de dolari uncia, inainte de a se retrage catre 1.838 dolari uncia, iar analistii cred ca evolutia sa ascendenta va continua in 2023, relateaza CNBC. Contractele…

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, a anunțat ca Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord cu extinderea campului de aplicare a pieței carbonului și ca prevederea este programata sa intre in vigoare din 2027. Masura ii vizeaza și pe proprietarii de centrale de apartament care vor fi nevoiți…

- Orasul Constanta va beneficia de o finantare de 86 de milioane de euro, prin PNRR, pentru realizarea unei centrale noi pe gaz, care sa asigure energie termica, dar si electrica.Un contract in acest sens a fost semnat miercuri, la Palatul Victoria, de ministrul Energiei, Virgil Popescu, si primarul municipiului…

- Fertilizantii au rol foarte important pentru o creștere rapida și sanatoasa a oricaror tipuri de recolte. Intrucat, in ultimii ani, au avut loc schimbari ale condițiilor climatice, cu atat mai mult este necesar sa suplimentezi aportul de nutrienți pentru plantele tale.

- Unitatea Consolidata pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor in domeniul Energeticii (UCIPE) a anuntat concurs pentru proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea in funcțiune a doua noi centrale de cogenerare, bazate pe Motoare cu Combustie Interna pe Gaz (GICE), in Chișinau. Instalațiile…