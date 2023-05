Rotirile gratuite sunt la mare cautare in randul pasionaților de jocuri de noroc. Acestea sunt oferite deseori ca și bonus de bun venit sau la lansarea unui slot nou. De altfel, aceste free spins sunt un mod prin care platformele atrag noi utilizatori. Probabil deja ai experimentat acest lucru! Apoi, ar trebui sa știi ca acestea prezinta atat avantaje, cat și dezavantaje. Chiar daca sunt gratuite, nu totul este roz cand vine vorba de free spins. Astfel, in cele ce urmeaza, vei afla mai multe despre acestea. In final, vei putea decide de unul singur daca rotirile gratuite merita sau nu timpul jucatorilor.…