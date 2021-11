Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania și cea mai valoroasa companie de stat, a inregistrat in primele noua luni ale anului un profit net de 2,56 miliarde de lei, un nou maxim istoric, potrivit raportarilor Fondului Proprietatea, acționar minoritar…

- “BCR a inregistrat un profit net de 1,141 miliarde de lei (232,5 milioane de euro) intre ianuarie-septembrie 2021, in crestere cu 35% fata de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) in ianuarie-septembrie 2020, atat datorita performantei operationale imbunatatite in principal pe fondul unui volum…

- Investitiile straine directe au ajuns la 4,394 miliarde de euro in primele opt luni, comparativ cu 1,481 miliarde de euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 196,69%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise joi AGERPRES . “Investitiile directe ale nerezidentilor in…

- Fluxul net de investitii straine directe in anul 2020 a inregistrat valoarea de 3,005 miliarde euro, iar veniturile din investitiile straine directe in Romania realizate de nerezidenti in anul 2020 au inregistrat valoarea de 6,857 miliarde euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Institutul National de Statistica, a realizat cercetarea statistica pentru determinarea investitiilor straine directe (ISD), principala sursa de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD in cursul…

- Fluxul net de investiții straine directe din anul 2020 a inregistrat valoarea de 3,005 miliarde euro, aunța Banca Naționala. Soldul investițiilor straine directe la 31 decembrie 2020 a atins nivelul de 90,773 miliarde euro. Din fluxul net de investiții, 3,999 miliarde euro participații la…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,962 miliarde de euro in primele sapte luni, comparativ cu 1,222 miliarde de euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 224%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise luni AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,962 miliarde de euro in primele sapte luni, comparativ cu 1,222 miliarde de euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 224%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise luni AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor…