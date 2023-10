Stiri pe aceeasi tema

- Un focus Cristian Mungiu in prezenta cunoscutului regizor, o retrospectiva Liviu Ciulei, o selectie cu cele mai importante filme noi, proiectate cu participarea unor regizori si producatori, un film pentru copii, scurtmetraje studentesti de arhiva si lansarea unor carti de cinema fac parte din programul…

- Festivalul "Les Films de Cannes" aduce in Capitala Europeana a Culturii (CEC) Timisoara 2023, dar si la Bucuresti, in perioada 19 - 29 octombrie, un line-up care cuprinde cele mai recente filme ale unor cineasti precum Aki Kaurismaki, Nuri Bilge Ceylan si Wim Wenders, editia speciala fiind dedicata…

- Alina Șerban și Anamaria Marinca sunt protagonistele filmului “Housekeeping for Beginners”, in regia lui Goran Stolevski. Filmul a fost premiat intr-un concurs de 16 filme, care includea filmele „Dog Man” ale Luc Besson și „Maestro” pe Bradley Cooper. „Housekeeping for Beginners” a primit și o recunoaștere…

- Spectacolul „Caravaggio” produs de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara va fi prezentat miercuri, 27 septembrie, ora 20:00, in cadrul Festivalului Teatrelor Maghiare la București - BUKFESZT, ediția a II-a. Festivalul este organizat de Uni

- Planurile arhitecturale ale casei doctorului Moscu, primul medic roman specializat la Paris, doctorul Patriarhului Romaniei și al Casei Regale, au fost realizate de celebrul arhitect Gh. Simotta, care a schițat o cladire splendida, in stil Neoromanesc. Gheorghe Simotta (1891-1979) s-a nascut intr-o…

- In saptamana 29 august – 3 septembrie, Cinema in aer liber aduce spectatorilor inca șase filme recente, premiate și nominalizate atat la festivaluri de film de renume: Festivalul de Film de la Cannes, Festivalul de Film de la Veneția, European

- Nicoleta Dumitrescu Exploziile masive care au avut loc la sfarșitul saptamanii trecute in judetul Dambovita, la Crevedia, au demonstrat – daca mai era ceva de demonstrat – ca niciodata, absolut niciodata, in Romania, nimeni nu vrea sa invete din lectiile unor tragedii prin care deja s-a trecut! In fapt,…

- Premiera documentarului „My journey to Romania – Letter from Timișoara”, in regia lui Florin Iepan, in care orașul nostru este vazut prin ochii norvegianului Christoffer Balthaza, care a observat etniile, cultura și viața sociala din oraș, a avut premiera miercuri seara la Cinematograful Victoria. Norvegianul,…