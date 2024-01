Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Ryan Gosling s-a declarat dezamagit de faptul ca regizoarea Greta Gerwig și actrita Margot Robbie nu au primit nominalizari la Premiiile Oscar 2024 pentru filmul Barbie, dar personajul sau Ken, da, scrie observatornews.ro.

- Actorul Ryan Gosling s-a declarat „dezamagit” de faptul ca Greta Gerwig, regizoarea peliculei „Barbie”, și Margot Robbie, actrița care a interpretat rolul principal in același film, au fost ignorate la principalele categorii de nominalizari la Oscar.

- „Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur 2024, decernate la Los Angeles, in aceasta noapte. Christopher Nolan a fost recunoscut cel mai bun regizor pentru aceasta productie a Universal Pictures, in timp ce Cillian Murphy si Robert Downey Jr., au primit trofeele pentru rolurile…

- Filmul "Barbie" (Warner Bros. Pictures) poate fi vazut pe HBO Max din 15 decembrie. Productia, regizata de Greta Gerwig, a debutat in cinematografe in 21 iulie si a doborat recorduri, fiind lansarea globala cu cele mai mari incasari din istoria de 100 de ani a studioului, informeaza News.ro.De la…

- Producatorul american de jucarii a atribuit filmului – primul in care apare cea mai faimoasa papusa din lume si primul lansat de noua divizie de film interna a companiei – o crestere de 9% a vanzarilor de la an la an intre iulie si septembrie, ajungand la 1,9 miliarde de dolari (1,6 miliarde de lire…