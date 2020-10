Autovehiculele electrice au reprezentat 8% din vanzarile de autoturisme in Europa in prima jumatate a acestui an, ceea ce le pune in pozitia de a-si tripla cota de piata in acest an comparativ cu anul precedent, arata o analiza realizat de ONG-ul Transport & Environment, preluata de Reuters, potrivit Agerpres.

In timp ce, la nivel general, vanzarile de autoturisme s-au prabusi din cauza pandemiei de coronavirus, vanzarile de automobile electrice, categorie in care ONG-ul Transport & Environment a inclus atat modelele pe baza de baterie cat si cele hibride, au crescut. Pe ansamblul…