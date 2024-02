Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism marca BMW xDrive hibrid, care figura in bazele de date ca fiind furat din Polonia, a fost descoperit și indisponibilizat de politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca. Mașina aparținea unui tanar de 24 de ani cu cetațenia romana și a Republicii Moldova, anunța responsabilii.

- Un barbat cautat de polițiștii italieni pentru ca și-a terorizat fosta soție a fost prins in Vama Stanca Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au depistat si retinut un barbat cu dubla cetatenie, romana si R. Moldova, cautat de autoritatile din Italia pentru savarsirea infracțiunii…

- FOTO: BMW hibrid furat din Polonia, reținut de politistii de la Frontiera Stanca Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW xDrive hibrid, care figura in bazele…

- Vineri, 29 decembrie a.c., in jurul orei 21.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in țara un cetațean roman in varsta de 41 de ani, din județul Botoșani. Acesta conducea un autoturism marca Audi A4, inmatriculat in Germania. La controlul de frontiera, politistii au…

- Urmarit pentru infractiuni contra proprietatii, depistat de politisti la Frontiera Stanca Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au depistat si retinut un barbat cu dubla cetatenie, romana si R. Moldova, cautat de autoritatile din Germania pentru savarsirea infracțiunii de…

- Permis obținut o școala de conducere online din Lituania, descoperit de polițiștii de frontiera de la Stanca Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit asupra unui barbat, cu dubla cetatenie, romana si R. Moldova, un permis de conducere cu insemnele autoritatilor…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, care demisionat in contextul scandalului „azilelor groazei”, a fost surprins la frontiera intr-o mașina furata. Totul s-a intamplat ieri seara la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni/județul Iași. In jurul orei 20.30, s-a prezentat la verificarile de frontiera,…

- Polițiștii de frontiera suceveni cerceteaza un cetațean ucrainean care s-a prezentat la controlul de frontiera conducand un autovehicul care figura ca fiind radiat din circulație de catre autoritațile din Letonia. In data de 8 decembrie a.c., in jurul orei 9.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…