Autoutilitară plină cu țigări, abandonată de șofer. Țigările valorau o mică avere Autoutilitara plina cu țigari de contrabanda depistata de polițiștii de frontiera maramureșeni. Recent, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației s-a declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari de proveniența extracomunitara, in zona de competența. „Astfel, polițiștii de frontiera au observat o autoutilitara care se deplasa de la linia de frontiera spre interiorul țarii, pe direcția localitații Craciunești, a carei șofer a oprit imediat, a abandonat autovehiculul pe o strada secundara și a fugit. S-au luat masuri de monitorizare a zonei, in vederea identificarii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

