Autoutilitara in valoare de 48.000 lei cautata de autoritatile din Norvegia, descoperita in Maramures

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au efectuat, in baza unui mandat emis de Judecatoria Sighetu Marmației, o perchezitie la un punct de lucru pentru dezmembrari auto, in urma careia au descoperit si indisponibilizat o autoutilitara marca Nissan, in valoare de 48.000 lei, cautata…

- NADLAC. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit o autoutilitara marca Mercedes Benz, in valoare de 50.000 de lei, cautata de autoritatile din Marea Britanie. Autovehiculul era condus de un cetațean albanez in varsta de 45 de ani, iar…

- In baza mandatelor emise de catre Judecatoria Sighetu Marmației, lucratori din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures – ITPF Sighetu Marmatiei au efectuat doua perchezitii la locatii de pe raza localitații de frontiera Rona de Sus. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au efectuat, in baza mandatelor emise de Judecatoria Sighetu Marmatiei, doua perchezitii domiciliare, in urma carora au descoperit si confiscat 3.240 pachete tigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 38.000 lei, marfa pe care…

- In data de 13 noiembrie, in jurul orei 15.00, pe timpul unor misiuni de supraveghere si control desfasurate in zona de competenta, lucratori din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures au oprit in trafic, pentru control, pe o strada din localitatea de frontiera Borsa, un autoturism…

- Traficul autovechiculelor furate din strainatate in Romania este practicat la scara larga de conaționali de-ai noștri. Astfel, pe 29 octombrie, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au au oprit pentru control, in localitatea…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramures – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si indisponibilizat trei utilaje, in valoare totala de 207.000 lei, care figurau ca fiind furate din Italia. In urma actiunii, doi cetateni romani, tata si fiu, sunt…

