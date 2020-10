Autoturism răsturnat la Albota Autoturism rasturnat in afara carosabilului la Albota, Cerbu. A intervenit Detasamentul Pitești cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD de la Detașamentul Bradu. Estevorba despre trei persoane dintre care doi copii și un adult, care, din fericire, nu necesita ingrijiri medicale și nici transport la spital Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

