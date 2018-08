Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au intervenit marti pentru salvarea unui barbat surprins de un mal de pamant in localitatea Feldioara, iesirea spre comuna Crizbav, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. "Barbatul a fost scos, este constient, a fost…

- 13.10 Din pacate, paramedicii au delcarat decesul motociclistului 12.22 Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine pentru acordarea primului ajutor unui motociclist ranit. Potrivit prutatorului de cuvant al IUS, plt. major Luiza Danila, acesta a fost gasit de catre un trecator intre…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la aceasta ora in comuna Ormenis pentru inlaturarea efectelor produse de inundatii. Paraul care trece prin localitate a ieșit din albie. „Din primele informații ar fi vorba de aproximativ 10 gospodarii, dar situatie este in dinamica și…

- Accident grav in Gornești, județul Mureș. Cinci oameni au fost raniți, sambata, dupa ce mașina in care se aflau a lovit violent un cap de pod. La fața locului a fost trimis și un elicopter SMURD. Circulația in zona este blocata. Șoferul mașinii a ieșit de pe șosea, iar autoturismul a intrat intr-un…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat pentru a a acorda primul ajutor unui batran cae a fost injunghiat pe Bulevardul Griviței. Purtatorul de cuvant al ISU Brașov, Luiza Danila, a precizat ca in prima faza a fost acolo un echipaj SMURD numai cu paramedici, apoi s-a solicitat…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la aceasat ora la un accident care a avut loc pe DN13, la Rupea Gara, intre doua autoturisme. Potrivit primelor informații, doua persoane sunt incarcerate, din fericire conștiente. In total, in cele doua autoturisme se aflau opt persoane.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov intervine in aceasta dimineata la un accident care a avut loc pe DN1, intre Dridif si Voila. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, plt. major Luiza Danila, doua autoturisme s-au ciocnit. Una duintre victime, care se pare ca este decedata,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervin la aceasta ora la un accident care a avut loc pe DN13, la iesirea din Hoghiz. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, plt. maj. Luiza Danila, o masina a iesit in decor. Sunt douai victime, constiente, una dinter ele fiind prinsa intre…