Autostrada Moldovei prinde contur. Se lucrează intens pe toate tronsoanele Autostrada Moldovei A7 este prima autostrada a Romaniei pe care se lucreaza integral, pe toți cei 320 km, 13 din 13 loturi, iar la finalul execuției, va lega Moldova de Muntenia.”Pentru darea in trafic cat mai repede a acestui lot, este nevoie de o colaborare foarte stransa intre factorii implicați, implicit intre constructorii asociați pentru realizarea acestuia”, avertizeaza oficialii. Recent, autoritațile au transmis noi imagini și de pe Autostrada A7 Buzau – Focșani, tronsonul 4 Mandrești Munteni – Focșani (10,94 km) Deschiderea este programata pentru acest an.Lucrarile și pe cele 4 tronsoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

