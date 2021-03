Stiri pe aceeasi tema

- ”Am inceput primele zile din mandat cu autostrada Bucuresti - Brasov. Am spus ca a fost campionat de studii de fezebilitate. Or fi fost in general in Romania. Din pacate, pe aceasta autostrada ultimul studiu de fezabilitate dateaza din 2005. Este un studiu mai sumar. A ramas studiul de fezabilitate…

- Poliția Romana, Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) și Asociația Romana a Bancilor (ARB) atrag atenția cu privire la incidentele recente de securitate cibernetica de tip frauda, distribuite prin intermediul unor site-uri de anunțuri generaliste din Romania și…

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 75 km est de Brasov, 93 km nord-est de Ploiesti, 100 km sud de Bacau, 118 km vest de Galati, 119 km nord-vest de Braila si 145 km nord de Bucuresti. Incepe marea disponibilizare. Un sfert dintre angajați pleaca acasa Tot in noaptea de vineri spre…

- Saptamana viitoare va fi semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al autostrazii Ploiesti - Brasov. Dupa finalizarea acestuia, execuția tronsonului ar urma sa dureze intre 18 și 24 de luni.

- Totodata, CNAIR a sesizat firma mama din Spania si a cerut, printr-o adresa trimisa la Madrid, „personal si utilaje pentru finalizarea studiilor geo in zona montana, astfel incat sa se recupereze timpul pierdut si sa se intre in grafic". A8 este o investitie de o importanta strategica pentru Romania.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 3:00, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 145 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc in apropierea…

