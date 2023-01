Autostrada Bacău-Pașcani. Grupul Umbrărescu are probleme cu contestațiile Grupul condus de Dorinel Umbrarescu are probleme cu contractele pentru execuția celor trei loturi ale Autostrazii Bacau – Pașcani, dupa ce atribuirea a fost contestata de Danlin XXL. n acest moment toate cele 13 loturi finanțate prin PNRR ale Autostrazii Moldova, cu o lungime totala de 320 km, au constructori desemnați, pentru șapte dintre acestea fiind semnate contractele, iar pe patru au inceput lucrarile. Grupul UMB Tehnostrade, patronat de Dorinel Umbrarescu, și-a adjudecat toate cele 10 loturi intre Buzau și Pașcani. Contestații la CNSC Nu toata lumea s-a impacat cu decizia companiei de drumuri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Compania Danlin XXL a depus contestatie dupa ce grupul UMB a fost desemnat castigator pe loturile 1 si 2 din Autostrada Bacau – Pascani. Acelasi constructor din judetul Neamt a contestat si licitatia pentru lotul 3 din Autostrada Ploiesti – Buzau. Astfel, se lungeste procesul de semnare a contractelor…

