Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din localitatea Botiz, județul Satu Mare, care s-au intors recent din zonele roșii ale epidemiei cu coronavirus, Germania și Franța, care nu au respectat prevederile carantinei obligatorii, au comis un grav accident de circulație. Cei doi și-au parasit domiciliile unde erau plasați in carantina…

- Patru persoane au fost ranite, in urma unui accident rutier produs, miercuri dupa-amiaza, pe Calea Florești, in municipiul Cluj-Napoca. In accident a fost implicata și o familie din Aiud: in mașina se afla, pe langa șoferul de 42 de ani, soția sa și fiul acestora. ab24 Potrivit IPJ Cluj, in accident…

- Un numar de 35 de persoane sunt in carantina și peste 10.000 sunt monitorizate la domiciliu din cauza coronavirusului, anunța, miercuri, autoritațile. Trei persoane sunt internate in continuare la Cluj-Napoca și Timișoara, iar tanarul din Gorj a fost declarat vindecat și externat. Un pacient, primul…

- In aceasta seara, in jurul orei 19:30, dispeceratul I. S. U. Satu Mare a fost alertat cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza localitații Ambud, in urma caruia o persoana a ramas incarcerata. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare cu o…

- Un tanar de 22 de ani a murit intr-un cumplit accident rutier care s-a petrecut pe o strada a municipiului Cluj-Napoca, acesta aflandu-se pe locul din dreapta in una dintre mașinile implicate. Vinovat pentru accident este un tanar din Republica Moldova, care a fugit de la locul faptei si prins ulterior…

- In ciuda faptului ca autoritațile dau asigurari ca nu sunt probleme nicaieri in județ, cititorii eMaramureș semnaleaza un incident deosebit de grav. La Mina Baiuț apele din adancuri au refulat, iar consecințele sunt dezastruoase. „Nu avem probleme pe cursurile principale de apa din judet, chiar daca…

- O autospeciala apartinand Politiei Judetene Galati, aflata in misiune, a fost implicata, joi dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Vrancea. Autospeciala, in care se afla un politist si o persoana care trebuia sa fie dusa la audieri la Bucuresti, a intrat intr-un cap de pod, fara a rezulta…