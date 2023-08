Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au murit dupa ce o masina a intrat intr-un grup, sambata dimineata, in localitatea 2 Mai. Soferul autovehiculului a fugit de la locul accidentului, fiind gasit in Vama Veche. Conducea un Mercedes decapotabil cu numere de București. El a fost depistat pozitiv la cocaina, amfetamina si metamfetamina.…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- Autorul tragicului accident de sambata dimineața, din 2 Mai, in urma caruia au fost uciși doi tineri, iar alți trei au fost raniți, este un barbat de 19 ani care conducea un Mercedes decapotabil, cu numere de București. Tanarul a fugit de la fața locului, dar a fost prins la Vama Veche. Era drogat.

- Accesul animalelor de companie va fi permis in toate parcurile și spațiile publice exterioare din Capitala. Un proiect in acest sens a fost pus in dezbatere publica și urmeaza sa fie votat in curand. In prezent, animalele de companie nu au acces pe domeniul public, in parcuri și gradini publice. Exista…

- Un numar de 21 de varstnici internati in unul dintre centrele investigate in prezent de DIICOT au murit, intre februarie 2020 si martie 2021. „In perioada februarie 2020 – martie 2021, deci intr-un an si doua luni, conform documentelor obtinute de Centrul de Investigatii Media (CIM) si Buletin de Bucuresti…

- Tragedie, noaptea trecuta, la ieșirea din Capitala spre Bragadiru. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat. Accidentul rutier a avut loc pe șoseaua Alexandriei, in orașul Bragadiru. Mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi pierdut…

- Cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, in valoare de peste 50 de milioane de lei (peste 10,10 milioane de euro), a fost castigat duminica cu un bilet jucat in Sectorul 6 din Bucuresti, anunța Loteria Romana. Biletul a costat 469,50 de lei. „Biletul a fost completat astfel: in zona A cu schema…

- Doua zile de SAGA Festival a dat batai mari de cap autoritpșilor din București. Polițiștii au prins zeci de tineri in flagrant, cu droguri, jandarmii și paznicii au permis accesul fara niciun control pentru ca ar fi durat ore in șir, iar medicii au asistat zeci de tineri, unii minori, care consumasera…