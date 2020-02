Stiri pe aceeasi tema

- Militarul thailandez, care a omorat cel puțin 20 de oameni și a ranit alți 42 deschizand focul intr-o baza militara și intr-un mall, a fost ucis duminica, a anuntat premierul Prayut Chan-o-cha , potrivit CNN . Sub. Lt. Jakrapanth Thomma a fost ucis dupa ce autoritațile l-au incolțit aproape 12 ore.…

- "Astazi se implinesc 3 luni de cand #dezastrul si #haosul s-au mutat la Palatul Victoria. Bilantul este urmatorul: imprumuturi de trei ori mai mari, inflatie si curs euro in crestere, subfinantarea si anularea proiectelor de autostrazi, planul de privatizare a sanatatii", se arata intr-o postare…

- Saptesprezece persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma unui accident de autocar produs in nordul Marocului, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Autocarul s-a rasturnat duminica seara, din cauze ramase inca necunoscute, in apropierea…

- Se taie copaci in statiunea Mamaia. Asa suna zeci de postari ale utilizatorilor de retelele sociale. "Statiunea Mamaia a devenit o zona plina de betoane din cauza administratiei locale si a asa zisilor investitori. Zilele acestea au mai fost taiati cativa copaci pentru construirea unui patinoar. Am…