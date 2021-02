Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile urmeaza sa analizeze o eventuala taxa in privința deșeurilor de plastic, dar se incearca sa nu se puna toata povara pe umerii producatorilor, conform declarațiilor lui Tanczos Barna, ministrul Mediului. Potrivit acestuia, undeva pe la sfarșitul lunii mai vor avea propunerea formulata și…

- Reputația berii in Romania a crescut cu peste 6 procente din 2018 in 2020, arata un studiu realizat in 29 de state europene de asociația Berarii europeni. Conform acestuia, și pasiunea femeilor pentru bere a cescut in Romania. Potrivit studiului Reputation RepTrak Pulse realizat in 29 de state…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi seara, dupa o intalnire cu ministrul Mediului și reprezentanți ai primariilor de sector, ca Bucureștiul trebuie sa treaca la colectarea selectiva a deșeurilor și sa aiba o strategie unitara in acest sens, informeaza News.ro . ”Am decis impreuna…

- Toate persoanele care calatoresc, pe cale aeriana sau maritima, in Regatul Tarilor de Jos din zone de risc, inclusiv din Romania, trebuie sa prezinte, incepand de sambata, un test rapid privind noul coronavirus, efectuat cu maximum patru ore inainte de plecare, anunta Ministerul Afacerilor Externe.…

- In Uniunea Europeana aproximativ 41,5% din deseurile de ambalaje din plastic au fost reciclate in anul 2018, Romania fiind peste media UE in conditiile in care 43% din deseurile de ambalaje din plastic au fost reciclate in acel an, arata datele publicate miercuri de Eurostat, potrivit AGERPRES.…

- Ministerul Mediului pregatește taxa pe plastic, sticla și aluminiu. Ce valoare va avea și pentru ce ambalaje se va plati Taxa pe ambalajele din plastic, sticla si aluminiu ar urma sa fie de 50 de bani, ambalajeșe produselor lactate si cele de peste 3 litri urmand a fi exceptate, a anunțat ministrul…

- Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, a lansat azi un prim atac in interiorul coaliției de guvernare PNL – UDR PLUS – UDMR, criticand prezența lui Sorin Cimpeanu ca ministru al Educației in guvernul Cițu. Cioloș a lansat atacul dupa ce Cimpeanu, propus de PNL, a trecut de votul comisiilor din Parlament,…

Incepand cu data de 08 Decembrie Primaria Municipiului Turda impreuna cu operatorul de salubritate Prival urmeaza sa demareze un proiect-pilot de colectare selectiva, constand in colectarea separata...