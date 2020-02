Autoritățile vin cu sfaturi pentru populație, cu scopul prevenirii răspândirii coronavirusului Ministerul Sanatații și Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul MAI vin cu o serie de informații și sfaturi pentru populație, pe scurt, pentru raspandirea coronavirusului care provoaca boala COVID 19. Pana acum, in Romania nu au fost confirmate cazuri de infectare cu acest virus, insa autoritațile sfatuiesc populația sa se spele des pe maini, […] Articolul Autoritațile vin cu sfaturi pentru populație, cu scopul prevenirii raspandirii coronavirusului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

