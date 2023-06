Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de vreme instabila, ce vizeaza numeroase zone din Transilvania, Banat si Crisana, in orele urmatoare.Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis si Hunedoara…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat marti, la Brasov, ca UDMR a demonstrat, in actualul mandat la guvernare, ca poate gestiona bine domeniile in care a obtinut functii in Executiv, mentionand ca, in opinia sa, ministerul pe care il conduce nu ar trebui sa fie fractionat.…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a convocat Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), duminica, din cauza poluarii care s-a produs pe raul Bistrița, in județul Neamț. Poluarea provine de la prabușirea, in subteran, a

- Locuitorii orașului Gataia au avut din nou emoții din cauza ca hidrologii au emis cod roșu de inundații pe raul Barzava. Este cea mai vulnerabila zona la inundații din Timiș, iar Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor a venit la Gataia joi și a promis finanțare pentru lucrarile hidrotehnice…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat la Tvr Info ca se asteapta ca cel putin 10.000 de sisteme fotovoltaice sa fie instalate in fiecare luna, iar intr-un an programul de 150.000 de proiecte aprobate sa fie dus la bun sfarsit. "Este o cerere imensa si bugetul nostru… Citește…

- ”Astazi am semnat primul contract de impadurire finantat din PNRR: la Scornicesti, in judetul Olt, impadurim aproape 83 de hectare de teren agricol. Asta inseamna ca vom elimina peste 10.000 de tone de CO2 din atmosfera in decurs de 20 de ani si in acelasi timp proprietarii vor beneficia anual de o…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat ca in momentul de fata, conform declaratiilor partii ucrainene, au fost oprite lucrarile de dragare pe canalul Bastroe. „Partea ucraineana a suspendat toate lucrarile de dragare si pe cele de adancire, daca au fost, si pe cele de intretinere.…