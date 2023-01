Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in noiembrie 2022, de 1.280.003, iar circa 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), consultate de AGERPRES. Din totalul celor 818.217…

- Numarul moldovenilor care sufera de diverse patologii a rinichilor este in continua crestere. Despre acest lucru anunta Agentia Nationala pentru Sanatate Publica, care sustine ca anul trecut s-au inregistrat peste 47 de mii de bolnavi noi, cu sapte mii mai mult decat in 2020.

- In ultimii zece ani, in Republica Moldova numarul de cazuri de diabet s-a dublat. Datele au fost facute publice de Agenția Naționala pentru Sanatate Publica, in contextul Zilei mondiale a diabetului, comunica Moldpres. Potrivit ANSP, in anul curent, Ziua mondiala a diabetului se va desfașura cu genericul…

- In cariera oricarei persoane vine un moment in care aceasta dorește schimbarea locului de munca fie pentru ca se simte deconectata si demotivata de mediul ȋn care activeaza, fie pentru ca, deși se simte bine in cadrul companiei, nivelul salarial nu mai corespunde cerințelor și nevoilor sale. Cuprins:…

- In plin sezon al infecțiilor respiratorii acute, Asociația Farmaciilor Independente Ethica reclama lipsa de reacție a autoritaților la absența antibioticelor de pe piața din Romania, in special a celor pentru copii. Reprezentanții asociației susțin ca situația din aceasta toamna este fara precedent…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica a dat start campaniei de vaccinare impotriva gripei sezoniere. Asta dupa ce in toate instituțiile medicale din țara a fost repartizat un lot de 218 mii de doze de vaccin.