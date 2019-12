Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Alexandru Moldovan a dispus in cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intrunit sambata, ca prin intermediul DSVSA Suceava sa fie transmise celor 56 de operatori autorizati din judet pentru dezinsectie sau deratizare recomandari ca anterior efectuarii lucrarilor…

- Prefectul Valentin Ivancea a anunțat in urma cu cateva minute ca prestarea serviciului de salubrizare nu se va sista in municipiul Bacau. Afirmațiile prefectului survin ședintei Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, din aceasta dimineața.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Raed Arafat a declarat, vineri, ca intervenția in cazul vasului peste 14.000 de oi, care a eșuat in Marea Neagra. este dificila deoarece nu exista astfel de incidente descrise nici la nivel mondial. In urma cu patru ani in Brazilia, insa, s-a scufundat un vas cu 4.400 de vaci vii la bord, ceea ce inseamna…

- Conducerea Politiei Timis a anuntat in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta care a avut loc miercuri seara ca o echipa din cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN) va sosi joi dimineata la Timisoara, pentru a efectua verificari suplimentare cu echipamente specializate in locatiile…

- O echipa a Ministerului Apararii Naționale merge in aceasta dimineața la Timișoara pentru a face verificari suplimentare in locurile in care a fost identificata prezența substanței toxice Delicia-Gastoxin, dupa deratizarea facuta de aceeași companie la blocul din strada Miorița 8, anunța Mediafax. In…

- Modul in care autoritatile judetene au gestionat situatia ursului lovit Foto Agerpres Ministrul de Interne, Marcel Vela, a demarat procedura de demitere a prefectului judetului Harghita, Andrei Jean-Adrian. Potrivit unui comunicat al MAI, decizia are legatura cu modul în care autoritatile…

- In ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, desfașurata astazi, 28 octombrie a.c, la Palatul Administrativ s-a aprobat planul de masuri pentru sezonul rece și planul de activitați al CJSU pentru anul viitor. Planul de masuri pentru sezonul rece include: activitați…

- In sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, desfasurata luni, 28 octombrie, la Palatul Administrativ s-a aprobat planul de masuri pentru sezonul rece si planul de activitati al CJSU pentru anul viitor. Planul de masuri pentru sezonul rece include: activitati specifice…