Stiri pe aceeasi tema

- CSM București primește, de la 17:00, vizita celor de la Savehof, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul va fi lvieTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport și DigiSport. CSM București - Savehof, live de la 17:00 CSM București e favorita certa la victorie in meciul de…

- Protestatarii au vrut sa atraga atenția, claxonand și circuland in cerc cu mașinile in jurul Palatului Parlamentului. Scopul lor a fost acela de a sensibiliza opinia publica și autoritațile cu privire la problemele fermierilor și transportatorilor, care au starnit nemulțumiri in mai multe regiuni ale…

- Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) au inregistrat in 2023 un randament mediu ponderat de 17,94%, cea mai buna performanța anuala din intreg istoricul sistemului și cu peste 10 puncte procentuale peste rata inflației estimate pentru anul trecut, potrivit calculelor APAPR. In același…

- Echipe mixte din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Satu Mare, alaturi de cele ale Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența, au finalizat intervenția de suprainalțare a coronamentului digului de contur al polderului Moftin. Au fost folosiți 200 de saci cu nisip și un buldoexcavator.…

- Autoritatile israeliene au informat Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti in legatura cu decesul unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, ostatic in Fasia Gaza. MAE transmite condoleante familiei indoliate. Potrivit unui comunicat, in prezent, trei persoane cu dubla cetatenie,…

- Lansarea oficiala a aplicației RODPA1 in cadrul proiectului „Eficientizarea activitații CNPP pentru determinarea legislației aplicabile lucratorilor migranți, la nivelul sistemului public de pensii din Romania.”Miercuri, 29 noiembrie 2023, Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a organizat, la Hotel…

- Lora și Ionuț Ghenu sunt impreuna de mai mulți ani și au planuri mari impreuna. Pe langa nunta pe care vor sa o organizeze anul viitor, cei doi și-au cuparat recent un teren pentru casa pe care o vor construi, in apropierea Capitalei.Lora și-a luat teren ca sa iși faca o casa așa cum viseaza, iar anul…

- Autoritațile poloneze spun ca au arestat și depus acuzații impotriva unei poloneze de 38 de ani, cu simpatii extremiste islamice, care a plantat un dispozitiv exploziv pe o strada din centrul Varșoviei la inceputul acestei luni. Nu au fost raniți.Poliția spune intr-un comunicat ca femeia a plasat…