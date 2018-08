Autoritatile mexicane au arestat joi 250 de agenti in uniforma, politisti si agenti municipali de intretinere a spatiului public, ca raspuns la o rata a infractionalitatii crescuta, dar au descoperit ca 20 dintre ei nici nu faceau parte din fortele de ordine, informeaza vineri AFP. Dintre cei 368 de agenti care lucrau in municipiul Tehuacan, in statul Puebla (centru), "20 se aflau in situatie ilegala, nu erau inregistrati, nu au trecut examenele de control si testele de indemanare", a declarat pentru presa Jesus Morales, secretar pentru Securitate Publica al statului Puebla. Autoritatile statului…