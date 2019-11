Autoritățile investighează cazul incidentului din mina din Germania Poliția a pornit o investigație pentru a determina explozia izbucnita într-o mina din regiunea orașului Teutschenthal, în urma careia pâna la 30 de mineri au ramas blocați, relateaza ediafax citând site-ul agenției Dpa. Doi mineri de 24 și 44 de ani au fost raniți în urma incidentului și transportați la spital. Un purtator de cuvânt al poliției a informat ca cei doi nu se afla în stare grava. Autoritațile locale au demarat o ancheta pentru a stabili daca explozia a fost intenționata sau reprezinta un accident. Pâna la 30 de mineri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

