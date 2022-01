Autoritățile în alertă – copil de 9 ani dispărut. Dacă îl vezi, sună la 112 Polițiștii sunt in alerta dupa ce, in aceasta seara, au fost anunțați de dispariția unui copil, in varsta de 9 ani. Mama acestuia a sesizat, in aceasta seara, la ora 21.30, Poliția Oravița, faptul ca Aciobaniței Patru Mario, in varsta de 9 ani, a plecat, in jurul orei 09.00, de la o stana situata intre […] Articolul Autoritațile in alerta – copil de 9 ani disparut. Daca il vezi, suna la 112 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| ALERTA in ALBA: Minor de 13 de ani din Alba Iulia, DISPARUT de acasa, cautat de familie și polițiști FOTO| ALERTA in ALBA: Minor de 13 de ani din Alba Iulia, DISPARUT de acasa, cautat de familie și polițiști Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.…

- FOTO| ALERTA in ALBA: Minor de 12 de ani din Aiud, DISPARUT de acasa de 4 zile, cautat de familie și polițiști FOTO| ALERTA in ALBA: Minor de 12 de ani din Aiud, DISPARUT de acasa de 4 zile, cautat de familie și polițiști Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.…

- Polițiștii au intrat in alerta, in dimineața zilei de vineri, și s-au deplasat de urgența la o stație de metrou din Capitala. E vorba despre stația de la Eroii Revoluției, din București. Alerta s-a dat dupa ce s-ar fi descoperit un rucsac, potrivit Antena3. La fața locului au ajuns și reprezentanți…

- Un minor, de 14 ani, din comuna Maeriste, a fost impuscat accidental, la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o padure, de un barbat de 63 de ani, cu o arma de vanatoare pentru care nu detinea autorizatie, informeaza Agerpres . Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- La data de 25 noiembrie 2021, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala Feldioara au fost sesizați de catre o femeie din localitatea Sanpetru, județul Brașov, cu privire la faptul ca fiul sau, in varsta de 13 ani, a plecat impreuna cu fratele sau vitreg, in varsta de 10 ani, de la domiciliu, la…

- "Din primele date, un conducator auto in varsta de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 7, ar fi acrosat si accidentat un pieton in varsta de 14 ani. In urma evenimentului, din nefericire, pietonul a decedat", precizeaza IPJ Dambovita.Politistii efectueaza cercetarea la fata locului,…

- Un copil in varsta de 14 ani a murit, vineri seara, spulberat de o mașina, pe Drumul Național 7, in localitatea Slobozia Moara, județul Dambovița, anunța Mediafax. Din primele date ale polițiștilor dambovițeni, șoferul in varsta de 24 de ani, in timp ce conducea mașina pe DN 7, in Slobozia…

- Un marinar, aflat la bordul unei nave pe Dunare in Portul Calafat este cautat de scafandri dupa ce a fost dat disparut. Alerta a fost data de un lucrator din cadrul Oficiului de Capitanie Calafat care a anuntat politistii de disparitia barbatului de 54 de ani. La fata locului au ajuns politistii si…