”Noi nu prelungim masurile de izolare in cantonul Warendorf. Ele expira la 30 iunie”, a anuntat intr-o conferinta de presa presedintele-ministru al Renaniei de Nord-Westfalia, Armin Laschet. In acest canton locuiesc aproximativ 280.000 de persoane. In schimb, cantonul vecin, Gutersloh, in care locuiesc aproximativ 360.000 de persoane, ramane in izolare pana la 7 iulie, ”din precautie”, a precizat Laschet. Armin Laschet a dat asigurari, insa, ca, in aceasta regiune, contaminarea este ”sub control”.

In perioada izolarii, oamenii nu au avut obligatia de a ramane in case.

