Autoritățile germane au amendat retailerul H&M cu 35 milioane euro pe GDPR Compania suedeza H&M a fost amendata cu 35 de milioane de euro in Germania pentru ca și-a monitorizat ilegal angajații. Managementul a obtinut astfel informatii privind discutiile din timpul pauzelor, problemele de familie si convingerile religioase ale salariaților. Autoritatile pentru protectia datelor din Germania au amendat compania cu 35,3 milioane de euro, scrie Deutsche Welle. Suma reprezinta cea mai mare pedeapsa de la intrarea in vigoare a Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR) in 2018 si a doua cea mai mare sanctiune la nivel european dupa ce autoritatile franceze au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

