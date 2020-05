Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presei franceze, zeci de protestatari s-au adunat in Piata Republicii din Paris, in pofida interdictiei impuse de autoritati in contextul pandemiei. Zece protestatari au fost amendati, iar cel putin doi au fost retinuti, anunta Politia franceza. Proteste similare au avut loc in orasele Montpellier…

- Autoritatile franceze ar putea lua decizia de repunere in vigoare a masurilor draconice de inchidere si izolare impotriva raspandirii noului coronavirus, in cazul in care se vor inregistra noi focare ale epidemiei, a avertizat luni ministrul sanatatii, Olivier Veran, transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Un barbat cautat in Marea Britanie in legatura cu decesul a 39 de migranti vietnamezi gasiti morti in octombrie anul trecut intr-un camion frigorific in apropiere de Londra a fost arestat luni seara de politia din Irlanda si a comparut marti in fata tribunalului in vederea unei posibile extradari,…

- Epidemia de COVID-19 a cauzat pana acum moartea a 13.832 persoane in Franta, cu 353 decese inregistrate in ultimele 24 de ore in spitalele franceze si 290 in azilurile pentru persoane in varsta, a anuntat sambata Jerome Salomon, director general in Ministerul Sanatatii de la Paris, transmit AFP si…

- Soferul camionului frigorific in care au fost gasiti morti 39 de migranti vietnamezi in octombrie, la est de Londra, a pledat miercuri, la un tribunal de la Londra, vinovat de omor din culpa, relateaza AFP potrivit news.ro.Originar din Irlanda de Nord, Maurice Robinson, in varsta de 25 de…

- Autoritatile britanice vor anunta in cursul acestei saptamani criteriile de aprobare pentru companiile care ofera spre vanzare noi teste pentru anticorpii produsi in urma infectarii organismului cu noul coronavirus, teste considerate extrem de importante pentru relaxarea masurilor de izolare luate la…

- Presedintele Emmanuel Macron a amenintat ca va interzice accesul cetatenilor britanici pe teritoriul Frantei in cazul in care Guvernul Boris Johnson nu va adopta masuri pentru limitarea epidemiei de coronavirus, afirma surse citate de cotidianul Liberation.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron,…