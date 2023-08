Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Hawaii au publicat numele celor 338 de persoane care sunt in continuare date disparute la peste doua saptamani de la cel mai mortal incendiu din ultimul secol din Statele Unite, care a mistuit orasul-statiune Lahaina, transmite vineri Reuters.

- Bilantul victimelor cauzate de incendiile care au devastat aproape in intregime un oras de pe insula Maui a ajuns la 110 morti, au anuntat miercuri autoritatile din arhipelagul american Hawaii, recunoscand in mod public ca nu au fost folosite sirenele in timpul tragediei, relateaza AFP, conform AGERPRES.…

- Atunci cand oficialii din Hawaii au prezentat anul trecut un raport in care au clasificat dezastrele naturale care ar putea ameninta cel mai probabil populatia, tsunamiurile, cutremurele si riscurile vulcanice au ocupat un loc important. Aproape de partea de jos a unui grafic codificat pe culori, agentia…

- O controversa cu privire la lipsa de pregatire a autoritatilor incepe sa apara in Hawaii, afectat de una dintre cele mai mortale dezastre naturale din istoria sa recenta. Autoritatile au deschis o ancheta privind gestionarea incendiilor devastatoare care au ucis cel putin 67 de persoane pe insula Maui,…

