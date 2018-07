Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Grecia detin „indicii serioase" ca incendiile care au avut loc, in aceasta saptamana, in zona Atenei si care s-au soldat cu moartea a cel putin 85 de oameni, au fost provocate, a declarat, joi, ministrul Protectiei Civile, Nikos Toskas, citat de Digi24.ro

- "Avem indicii serioase si semne importante care sugereaza ca focul are in spate o mana criminala", a declarat Nikos Toskas in timpul unei conferinte de presa, adaugand ca politia detine marturii in acest sens, fara a detalia insa. Reuters a relatat, miercuri, ca politia elena a inceput sa investigheze cum…

- Autoritatile din Grecia detin "indicii serioase" ca incendiile care au avut loc, in aceasta saptamana, in zona Atenei si care s-au soldat cu moartea a cel putin 85 de oameni, au fost provocate, a declarat, joi, ministrul Protectiei Civile, Nikos Toskas, potrivit BBC.

- UPDATE – ora 15:10 Oficiali din Grecia au comunicat ca peste 60 de persoane si-au pierdut viata in urma incendiilor de vegetatie care au devastat orase si statiuni de pe coasta, din apropiere de Atena. Primarul orasului Rafina, din prefectura Attica de Est, a declarat ca numarul victimelor va continua…

- Cel putin 60 de morti si peste 170 de raniti. Este bilantul crunt al incendiilor de vegetatie din apropiere de Atena. Autoritatile au declarat stare de urgenta si cer ajutorul Uniunii Europene. Mii de oameni, inclusiv multi turisti au fost evacuati peste noapte.

- Cel puțin 24 de persoane și-au pierdut viața in incendiile necontrolate de vegetație, care au facut ravagii in noaptea de luni spre marți in imprejurimile Atenei. Autoritațile elene au solicitat asistența partenerilor europeni in lupta cu flacarile.

- Cel putin 24 de persoane au decedat in incendiile necontrolate de vegetatie care au devastat luni imprejurimile Atenei, a informat postul national de radio ERT citand serviciile de interventie de urgenta si surse din cadrul spitalelor locale. Peste 150 de persoane au fost ranite, multe dintre acestea…