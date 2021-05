Autorităţile din Bucureşti au înăsprit restricţiile: unde rămâne masca obligatorie! Daca de sambata, 15 mai, in majoritatea zonelor din tara restrictiile s-au mai relaxat, nu la fel se poate spune despre Bucuresti. Comitetul local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti a decis impunerea obligativitatii purtarii mastii de protectie intr-un perimetru de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, in cazul persoanelor care stationeaza. […] The post Autoritatile din Bucuresti au inasprit restrictiile: unde ramane masca obligatorie! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

